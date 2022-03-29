阿里趁低收集 新財年復增長 名家專區 2022/03/29 分享： 港股昨日反彈，ATM成為推手，雖然阿里巴巴（09988）2021年至2022年財年會顯著倒退，但最後一個季度應該虧轉盈，加上下一個財年有望恢復增長，股價腰斬再腰斬後再有留意價值。 阿里巴巴今個財政年度首 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【績前績後】四大行績前觀望 ATM撐起港股（第四版） 2022/03/28 【績前績後】四大行績前觀望 ATM撐起港股（第四版） 中字股實力談 - 氫能推規劃 撑起安瑞科 2022/03/26 氫能推規劃 撑起安瑞科 中字股實力談 - 【愈跌愈多】港股又要試底了麼？（第四版） 2022/03/25 【愈跌愈多】港股又要試底了麼？（第四版） 中字股實力談 - 石藥增長點：涉足mRNA疫苗 2022/03/25 石藥增長點：涉足mRNA疫苗 中字股實力談 - 【大漲小回】港股跌唔落 兩萬三有望（第四版） 2022/03/24 【大漲小回】港股跌唔落 兩萬三有望（第四版） 市帳率 市盈率 社會消費品零售總額 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣 美元