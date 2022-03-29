阿里趁低收集 新財年復增長

港股昨日反彈，ATM成為推手，雖然阿里巴巴（09988）2021年至2022年財年會顯著倒退，但最後一個季度應該虧轉盈，加上下一個財年有望恢復增長，股價腰斬再腰斬後再有留意價值。

阿里巴巴今個財政年度首

...