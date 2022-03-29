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名家專區 2022/03/29

分享：

昨日33板塊升跌情況：

迄12:30，上升板塊：13；下跌板塊：20。

至4:30收，上升板塊：18；下跌板塊：15。

大市成交：1,343億元；期指成交：166,745張。

最大成交時段是9:45的15分鐘

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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