科技股炒美團騰訊 名家專區 2022/03/29 分享： 昨日33板塊升跌情況： 迄12:30，上升板塊：13；下跌板塊：20。 至4:30收，上升板塊：18；下跌板塊：15。 大市成交：1,343億元；期指成交：166,745張。 最大成交時段是9:45的15分鐘 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 最新專欄文章 選股情報 - 煤炭能源股受捧 2022/03/25 煤炭能源股受捧 選股情報 - 中移動目標60元 2022/03/25 中移動目標60元 選股情報 - 軟件板塊表現矚目 2022/03/24 軟件板塊表現矚目 選股情報 - 京城機電 4.1元買入 2022/03/24 京城機電 4.1元買入 選股情報 - 交通板塊有餘勇 2022/03/23 交通板塊有餘勇 銀行 騰訊 煤炭股 中信銀行（00998） 兗礦能源（01171） 騰訊控股（00700） 建設銀行（00939） MONGOL MINING（00975） 中國神華（01088） 美團－W（03690）