中信劉建民：滯脹期買平股

自去年中開始，滯脹（Stagflation）一詞再受市場關注。第一輪市場對通脹持續上升的憂慮當時油價突破75美元，美國CPI突破6%，核心CPI亦從4%一直上升，可見通脹滲入到經濟的每個環節。而第二輪

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