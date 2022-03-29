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中信劉建民：滯脹期買平股

名家專區 2022/03/29

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自去年中開始，滯脹（Stagflation）一詞再受市場關注。第一輪市場對通脹持續上升的憂慮當時油價突破75美元，美國CPI突破6%，核心CPI亦從4%一直上升，可見通脹滲入到經濟的每個環節。而第二輪

...

撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管

欄名 : 名家觀點

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