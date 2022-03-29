中信劉建民：滯脹期買平股 名家專區 2022/03/29 分享： 自去年中開始，滯脹（Stagflation）一詞再受市場關注。第一輪市場對通脹持續上升的憂慮當時油價突破75美元，美國CPI突破6%，核心CPI亦從4%一直上升，可見通脹滲入到經濟的每個環節。而第二輪 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 首域盈信：員工激勵利公司發展 2022/03/25 首域盈信：員工激勵利公司發展 專訪 - 法巴譚慧敏：恒指短期需要整固 2022/03/24 法巴譚慧敏：恒指短期需要整固 安本：保護水資源 投資者有責 2022/03/22 安本：保護水資源 投資者有責 光銀林樵基：美儲加息 中國寬鬆 2022/03/18 光銀林樵基：美儲加息 中國寬鬆 專訪 - 摩根資管許長泰：看好金融股國策股 2022/03/17 摩根資管許長泰：看好金融股國策股 疫情 中國 美國 通脹 股票 商品 石油 烏克蘭 CPI 財政政策