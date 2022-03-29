結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 名家專區 2022/03/29 分享： 去年底科技股跌市及俄烏戰爭爆發，觸發的美股跌浪中，蘋果（Apple）一直是風中勁草的角色，股價表現相對大市堅挺，近期的反彈浪中，股價已逼近歷史新高，與行政總裁庫克（Tim Cook）經營有道脫不了關係 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 2022/03/28 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 國金札記 - 倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑 2022/03/28 倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 2022/03/27 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 國金札記 - 柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關 2022/03/25 柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 2022/03/24 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ Apple iPhone iOS 串流 庫克 Apple TV Apple Arcade