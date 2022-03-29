結合訂閱經濟 iPhone或行月費制

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名家專區 2022/03/29

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去年底科技股跌市及俄烏戰爭爆發，觸發的美股跌浪中，蘋果（Apple）一直是風中勁草的角色，股價表現相對大市堅挺，近期的反彈浪中，股價已逼近歷史新高，與行政總裁庫克（Tim Cook）經營有道脫不了關係

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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