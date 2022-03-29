新盤復常路線圖 名家專區 14:00 2022/03/29 分享： 新盤經歷今年首季低迷後，次季能否打破悶局，除取決發展商推盤取態外，政府的復常路線圖能否如期推進，以至市場有否矚目大盤推售，藉此推動整個市場氣氛，亦是後市的關鍵。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 長沙灣新盤熱賣 樓市真假復甦？ 2022/01/24 長沙灣新盤熱賣 樓市真假復甦？ 發展商未休兵 新盤戰將加劇? 2022/01/19 發展商未休兵 新盤戰將加劇? 2022新盤銷售 要大力追落後 2022/03/04 2022新盤銷售 要大力追落後 新盤4．21總攻日 今日 新盤4．21總攻日 你可能感興趣 長沙灣新盤熱賣 樓市真假復甦？ 08:00 2022/01/24 長沙灣新盤熱賣 樓市真假復甦？ 發展商未休兵 新盤戰將加劇? 13:09 2022/01/19 發展商未休兵 新盤戰將加劇? 2022新盤銷售 要大力追落後 01:00 2022/03/04 2022新盤銷售 要大力追落後 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤4．21總攻日 今日 新盤4．21總攻日 專家樓論 - 市況未明 銀行估價趨向保守 2022/03/28 市況未明 銀行估價趨向保守 專家樓論 - 商舖投資 危中有機 2022/03/26 商舖投資 危中有機 專家樓論 - 茂波Plan 1個月變化 2022/03/25 茂波Plan 1個月變化 專家樓論 - 核心舖租跌無可跌 寄望復常谷底反彈 2022/03/24 核心舖租跌無可跌 寄望復常谷底反彈 一手市場 預售樓花同意書 成交 發展商