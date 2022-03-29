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新盤復常路線圖

名家專區 14:00 2022/03/29

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新盤經歷今年首季低迷後，次季能否打破悶局，除取決發展商推盤取態外，政府的復常路線圖能否如期推進，以至市場有否矚目大盤推售，藉此推動整個市場氣氛，亦是後市的關鍵。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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