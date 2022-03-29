建制收「溫馨提示」 特首戰暫不提名任何人 名家專區 2022/03/29 分享： 特首選舉提名期周日（4月3日）展開，不少人都期待真命天子屆時將現身。但原來多名建制核心人士前日收到北京的「溫馨提示」，不要被輕易說服，向任何人作出提名。 真命天子未現身 或僅1候選人 這個「暫不提名令」， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 稱助下屆政府調查 林鄭無意爭連任？ 2022/03/28 稱助下屆政府調查 林鄭無意爭連任？ 有政戲 - 特首戰快開跑 李家超陳茂波辭職參選？ 2022/03/25 特首戰快開跑 李家超陳茂波辭職參選？ 有政戲 - 建制不滿抗疫 特首答問會為何無火花 2022/03/24 建制不滿抗疫 特首答問會為何無火花 有政戲 - 先通關內地抑或國際？ 林鄭怎考量 2022/03/23 先通關內地抑或國際？ 林鄭怎考量 有政戲 - 林鄭暫緩全民檢測 已與中央打招呼 2022/03/22 林鄭暫緩全民檢測 已與中央打招呼 傅流螢 香港 選舉 特首選舉 人大政協 財政司