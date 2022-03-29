建制收「溫馨提示」 特首戰暫不提名任何人

特首選舉提名期周日（4月3日）展開，不少人都期待真命天子屆時將現身。但原來多名建制核心人士前日收到北京的「溫馨提示」，不要被輕易說服，向任何人作出提名。

真命天子未現身 或僅1候選人

這個「暫不提名令」，

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