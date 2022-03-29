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【持解京東持倉】京東ADS較港股再升6% 騰訊派股七成留港沽盤待消化（第二版）（附券商持倉分析）

名家專區 22:35 2022/03/29

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騰訊 （00700） 派發總值逾千億元京東 （09618） 股份，上周五出籠京東股價連日急跌後，今日初見扭轉劣勢，收市急彈6%，表現為ATMXJ中最佳。京東美股ADS早段較港股曾再升約6%，反彈勢頭持續。

京東今日跌後反彈，相信主要動力還是大戶挾淡倉推動。拆解騰訊向全體股東派發京東實股後，京東的中央結算中介持倉紀錄會發現，騰訊派發的約4.5億股京東，逾七成落入本港股東之手。京東港股沽盤未來一段時間可能仍較ADS為大，單看今日京東急彈斷判股價已脫險，可能還是言之尚早。

京東ADS早段高見64.56美元，以1股ADS換2股普通股計，折合約252.8港元，較本港收市價238.4元，再升最多6%。

京東3月中沽空成交，曾創28億元紀錄新高，今日在未有任何重大消息下急反彈，主要動力相信為挾淡買盤。

筆者翻查京東的中央結算（CCASS）中介持倉紀錄，發現在上周五（25/3）騰訊派發京東股份當日，CCASS持倉即日大增約3.25億股，佔已發行股份百分比單日急逾十個百分點至約54%。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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騰訊 美股 港股 第二上市 京東集團—SW（09618） 港元 ADR

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