【持解京東持倉】騰訊派千億京東股份 七成落入本港股東手沽盤待消化（第二版）（附券商持倉分析）

騰訊 （00700） 派發總值逾千億元京東 （09618） 股份，上周五出籠京東股價連日下跌後，今早初見反彈最多逾3%。

惟拆解騰訊向全體股東派發京東實股後，京東的中央結算中介持倉紀錄會發現，騰訊派發的約4.5億股京東，逾七成落入本港股東之手，令京東港股罕見較美股ADS出現約3%大折讓。京東港股折讓情況短期或持續，待散戶碎股消化後才有望改善。

京東股價今早低以228元高開逾1%後，早段升幅收窄，低見225.2元；京東中午收報230.4元，升2.5%；相對京東美股ADS（美：JD）昨收報59.77美元，以1股ADS換2股普通股計，折合約234港元。

換言之，京東今早港股股價，最多較ADS呈約3%大折讓，中午收市價計，仍較ADS折讓約1%。

筆者翻查京東的中央結算（CCASS）中介持倉紀錄，發現在上周五（25/3）騰訊派發京東股份當日，CCASS持倉即日大增約3.25億股，佔已發行股份百分比單日急逾十個百分點至約54%。

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