【騰訊派京東】京東股價續見反彈 散戶趁高沽碎股有門路（第二版）（附券商持倉分析）

騰訊（00700）派發總值逾千億元京東（09618）股份，上周五出籠京東股價連日急跌後，昨日扭轉劣勢收市急彈6%。俄烏戰事談判據報有進取，環球資金風險胃納回升，京東今早續反彈最多4%。

京東急瀉後連日反彈，相信主要動力還是大戶挾淡倉推動。騰訊按每持21股騰訊派1股京東股份，騰訊股東相信大多獲派碎股，可考慮趁高減持。大多銀行及券商交易系統均設有沽碎股功能，但碎股成交價一般較市價低3數個價位。若想爭取貼近市價沽貨，可試用騰訊獲委任的中銀國際所提供的碎股對盤服務。

京東股價今早高開逾2%，早段高見248.6元，升4%，兩個交易日累升最多約一成。

騰訊日前公布，已自費委任中銀國際，提供買賣京東碎股對盤服務，股東若不想沽碎股，也可通過中銀國際買足一手100股京東。中銀國際碎股對盤服務由3月25日（星期五）至4月25日（星期一）下午4時止，合資格股東可致電2718 9663聯絡中銀國際證券。

京東3月中沽空成交，曾創28億元紀錄新高，昨日及今日在未有任何重大消息下急反彈，主要動力相信為挾淡買盤。

筆者翻查京東的中央結算（CCASS）中介持倉紀錄，發現在上周五（25/3）騰訊派發京東股份當日，CCASS持倉即日大增約3.25億股，佔已發行股份百分比單日急逾十個百分點至約54%。

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