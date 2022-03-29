【A股VS港股】3大趨向港股贏面高過A股

長期來看，A股和港股的相關性高且正相關，但2021年下半年以來A股和港股的相關性走弱。這種相關性的走弱反應了一些特定因素。

第一，趨勢上，當A股長期處於結構市，而港股處於明顯的上升或下跌趨勢時，相關性就會波動較大。 第二，估值上，A股若結構性便宜（長期結構市的結果），而港股若整體便宜（大跌導致），相關性就會波動較大。 第三，非對稱衝擊，當影響港股或A股因素更趨明顯時，即影響是非對稱的時候，相關性就會波動較大。

2022年A股未必比港股更好

第一，趨勢上：雖然2022年受俄烏衝突、海外加息和國內疫情等因素影響，A股和港股都下跌幅度較大，但是2022年1月港股已開始上漲，而A股所謂的「春季躁動」並沒有在3月前到來，其中一個原因就是2021年港股下跌程度較大（恒生指數下跌約14%），而A股是結構性行情（如上證指數上漲4.8%），若從反彈的動力看，港股可能強於A股，尤其3月港股調整的幅度更大疊加2021年港股累跌較多。

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報告來源:方正證券

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