上海半城封控  中式「病毒共存」？

在過去兩年多抗疫時間裡保持特立獨行的上海，周日宣佈了史上最嚴厲的防控措施，在未來一周將以黃浦江為界，分兩批對全城進行封控，以應對持續飆升的疫情數字。在遭遇Omicron衝擊下，上海的這次操作，引發了為「中式病毒共存路線圖」試錯的討論。

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