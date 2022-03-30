上海半城封控 中式「病毒共存」？ 中國 08:00 2022/03/30 分享： 在過去兩年多抗疫時間裡保持特立獨行的上海，周日宣佈了史上最嚴厲的防控措施，在未來一周將以黃浦江為界，分兩批對全城進行封控，以應對持續飆升的疫情數字。在遭遇Omicron衝擊下，上海的這次操作，引發了為「中式病毒共存路線圖」試錯的討論。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說 2022/03/28 【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說 滬官媒：上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通 2022/03/29 滬官媒：上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通 上海推出21項紓困措施 對中小企及相關行業減稅減租 2022/03/29 上海推出21項紓困措施 對中小企及相關行業減稅減租 彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標 2022/03/29 彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標 你可能感興趣 【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說 12:29 2022/03/28 【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說 滬官媒：上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通 11:11 2022/03/29 滬官媒：上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通 上海推出21項紓困措施 對中小企及相關行業減稅減租 11:21 2022/03/29 上海推出21項紓困措施 對中小企及相關行業減稅減租 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 中國共產黨 疫情 經濟 環球時報 GDP 香港 上海 金融