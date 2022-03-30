【尋頂之旅】二季度油價將見頂？興證魯政委：俄原油具體降量成關鍵

俄烏談判暫未取得共識，雙方衝突持續導致原油供應緊張，油價再度反彈。近年原油市場的供需層面，似乎從未如眼下這樣撲朔迷離，對於油價未來走勢幾時見頂，以下逐一同你拆解。

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曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季【下一頁】

來到3月第4周，布倫特油價收回部分上周跌幅，大幅上行11.19%，油價重回每桶116.83元。回顧本月初WTI紐約原油價快速從每桶96元（美元‧下同）升至每桶130元，布倫特油價更是最高逼近每桶140元。

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在歐美對俄國進行了一系列制裁的背景下，俄羅斯原油出口顯著回落。對於今年第二季油價走勢，興業證券首席經濟學家魯政委表示，

世界主產油國之一的俄羅斯原油出口下降已成定局，但關鍵在於未來具體下降量級。

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