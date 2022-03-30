【投資機遇】俄烏戰火紛飛 著眼大局投資ESG

俄烏戰爭接近2個月，政治地緣事件令市場變得不明朗，更令關注ESG的企業及機構投資者無所適從。

MSCI早在2月28日將俄羅斯政府的ESG評級從BBB降級至B，後來更在3月3日向客戶發出公告，聲稱對俄羅斯公司ESG評級「設定B級為上限」，此舉令大部分投資者卻步，甚至疑惑到底ESG是否仍有投資潛力？

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投資ESG宜著眼大局

由去年起，ESG已成許多投資者、企業以及各國政府的首要議題。先是COP26再次將氣候變化推上社會熱話；其次，疫情出現加劇社會不公狀況，而Black Lives Matter運動更迫使企業重新審視其政策多元性等等。

在此情況下，投資的可持續性便成為投資者的關心事項，下圖反映去年就ESG投資方面更錄得約1200億美元金額，為2020年的兩倍，

全球ESG資產有望達到全球管理資產總額的三分之一，可見ESG在未來會持續增長，而現時政治地緣事件影響，也不過是暫時性。

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市場加大對ESG企業的需求

由於市場進一步關注ESG，面對市場壓力企業便要加強其ESG框架，並提升其政策的可持續性，預期此情況將維持好一段時間。

1.愈多機構投資者收緊對企業ESG審查

一項針對｢ESG前瞻型投資者｣的全球性調查顯示，72%受訪者曾對投資組合的ESG表現做結構性審查，而兩年前的相同調查結果僅有32%。調查結果亦指目前有39%，投資者有意用有條理的投資框架做審查。

於2021年5月，石油界龍頭公司ExxonMobil更於一眾股東壓力下，重組公司董事會（在12名成員中更換其中3名），並將氣候變化問題列為關注重點。另外，90%投資者支持International Business Machines Corp.（IBM）製作｢多元化企業年度報告｣，以喚起市場關注。由此可見，各大企業需就可持續發展出分力，否則將被新市場淘汰。從2018年至2020年，積極支持社會運動及環保運動的股東分別由2%增長至12%及6%。

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2.僱員會選擇相同價值觀的企業工作

千禧及Z世代僱員求職時，更趨向看重一間企業的價值觀及文化。隨著Z世代的人口數量增加2倍，價值觀將取代「高薪厚職」成為首要考量。LinkedIn曾訪問多名專業人士，51%受訪者首選提倡Work Life Balance及高靈活性企業，47%選擇尊重員工意向的企業；46%則選擇對社會有正向影響力的企業。

以上調查結果顯示，不少企業在ESG議題上正面對政府及各種監管，如制定新法例，以迫使企業解決其供應鏈中的侵犯人權行為，各國政府已承諾於2050年實現淨零排放。

ESG企業長綫營運表現佳

企業將ESG納入營運策略，實際有助獲得股東及大眾的信任。通常，長綫具環境及社區影響力的願景，企業將此納入其業績表現都能更好地管理風險，甚至能於較差的市場環境下，維持良好表現。

另外，將可持續發展納入營運策略，不等於犧牲企業盈利。去年的ESG投資表現顯示，10分之7隻大型ESG相關的ETF跑贏標普500指數。於2020年，經Morningstar篩選的69個ESG指數中，有52個指數跑贏相同市場基準，而5年間截（截至去年年底），65個ESG指數就有57個跑贏大盤。所以，做ESG投資除了提升投資組合的多元性外，在資產規模、波動性及股息收益率上也具較佳表現，實際上推動資產的總回報。

作者：StashAway香港區董事總經理兼集團投資副總監梁穎瑩

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