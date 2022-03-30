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【大行首選股】花旗劉顯達 2大科網股首選

財金猛人追蹤 12:02 2022/03/30

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互聯網股已陸續公布業績。花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師、新能源研究主管劉顯達表示，互聯網股首選京東 （09618） （美：JD）和百度 （09888） （美：BIDU）。

騰訊 （00700） 以實物分派京東 （09618） 持股予股東作為特別中期股息，京東股價一度下跌，劉顯達相信這風險已反映了。 ；

騰訊去年12月宣布破天荒派發中期股息，以實物分派京東 （09618） 持股的方式作為特別中期股息，派予股東，每持有21股騰訊將獲派1股京東，已於上周五（25日）分派。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 研究報告

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