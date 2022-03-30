加息急升溫 銀行炒唔起

美國聯儲局主席鮑威爾上周明言，認同為遏抑高通脹或有需要一次加息半厘後，市場對美息加快上調預期愈演愈烈。高盛、大摩及富瑞等大行相繼預期，美聯儲5月及6月FOMC會議各加息半厘，令急加息迅即成市場共識。

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