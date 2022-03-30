加息急升溫 銀行炒唔起 名家專區 2022/03/30 分享： 美國聯儲局主席鮑威爾上周明言，認同為遏抑高通脹或有需要一次加息半厘後，市場對美息加快上調預期愈演愈烈。高盛、大摩及富瑞等大行相繼預期，美聯儲5月及6月FOMC會議各加息半厘，令急加息迅即成市場共識。 利 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美料急加息 聚焦高息股 2022/03/28 美料急加息 聚焦高息股 透視中港美 - 騰訊增長新低 監管困擾未散 2022/03/25 騰訊增長新低 監管困擾未散 透視中港美 - 中概股續反彈 京東要先過關 2022/03/24 中概股續反彈 京東要先過關 透視中港美 - 小米使費急升 績優還要審慎 2022/03/24 小米使費急升 績優還要審慎 透視中港美 - 回購愛鬥大 托價有保證？ 2022/03/23 回購愛鬥大 托價有保證？ 銀行 加息 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 美元