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加息急升溫 銀行炒唔起

名家專區 2022/03/30

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美國聯儲局主席鮑威爾上周明言，認同為遏抑高通脹或有需要一次加息半厘後，市場對美息加快上調預期愈演愈烈。高盛、大摩及富瑞等大行相繼預期，美聯儲5月及6月FOMC會議各加息半厘，令急加息迅即成市場共識。

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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