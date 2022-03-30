疫苗促進口 復藥有亮點

國企指數昨日繼續反彈，可惜內地股市仍然弱勢，疫情擴散帶來陰霾，也會為國指挑戰上周高位7758點添加障礙，但上海市新政策支持疫苗進口，或可為復星醫藥（02196）帶來新增長點。

復星醫藥去年收入按年升29

...