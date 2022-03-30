疫苗促進口 復藥有亮點 名家專區 2022/03/30 分享： 國企指數昨日繼續反彈，可惜內地股市仍然弱勢，疫情擴散帶來陰霾，也會為國指挑戰上周高位7758點添加障礙，但上海市新政策支持疫苗進口，或可為復星醫藥（02196）帶來新增長點。 復星醫藥去年收入按年升29 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股生力軍】候四大內銀接力ATMXJ（第四版） 2022/03/29 【港股生力軍】候四大內銀接力ATMXJ（第四版） 中字股實力談 - 阿里趁低收集 新財年復增長 2022/03/29 阿里趁低收集 新財年復增長 中字股實力談 - 【績前績後】四大行績前觀望 ATM撐起港股（第四版） 2022/03/28 【績前績後】四大行績前觀望 ATM撐起港股（第四版） 中字股實力談 - 氫能推規劃 撑起安瑞科 2022/03/26 氫能推規劃 撑起安瑞科 中字股實力談 - 【愈跌愈多】港股又要試底了麼？（第四版） 2022/03/25 【愈跌愈多】港股又要試底了麼？（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 恒生中國企業指數 復星醫藥（02196） 人民幣 板塊