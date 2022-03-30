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光銀林樵基：恒指22500至23600波動

名家專區 2022/03/30

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2022年第一季，受到疫情升溫、俄烏衝突、美聯儲加息、全球供應鏈瓶頸、中概股退市風險發酵以及內房企業債務危機等不利因素影響，全球投資環境更趨複雜嚴峻，股市持續震蕩。

展望未來，全球通脹壓力上行，而歐美對

...

撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管

欄名 : 名家觀點

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