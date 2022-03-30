光銀林樵基：恒指22500至23600波動 名家專區 2022/03/30 分享： 2022年第一季，受到疫情升溫、俄烏衝突、美聯儲加息、全球供應鏈瓶頸、中概股退市風險發酵以及內房企業債務危機等不利因素影響，全球投資環境更趨複雜嚴峻，股市持續震蕩。 展望未來，全球通脹壓力上行，而歐美對 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中信劉建民：滯脹期買平股 2022/03/29 中信劉建民：滯脹期買平股 首域盈信：員工激勵利公司發展 2022/03/25 首域盈信：員工激勵利公司發展 專訪 - 法巴譚慧敏：恒指短期需要整固 2022/03/24 法巴譚慧敏：恒指短期需要整固 安本：保護水資源 投資者有責 2022/03/22 安本：保護水資源 投資者有責 光銀林樵基：美儲加息 中國寬鬆 2022/03/18 光銀林樵基：美儲加息 中國寬鬆 疫情 中國 美國 港股 美股 通脹 中美關係 貨幣政策 股票 恒生指數