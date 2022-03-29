盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 國際 22:58 2022/03/29 分享： 美國及英國因應俄烏戰爭而擴大對俄羅斯制裁，早前宣布禁止俄羅斯石油、天然氣等石化能源入口，惟本欄當時提及，這次禁運如果沒有歐洲的參與，美英的措施只具象徵意義，既不會對俄羅斯經濟構成衝擊，更沒可能動搖俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的決心。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 2022/03/28 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 2022/03/24 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 2022/03/25 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 2022/03/23 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 普京高呼去納粹化 只為入侵烏克蘭正名 2022/03/21 普京高呼去納粹化 只為入侵烏克蘭正名 你可能感興趣 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 18:00 2022/03/28 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 21:03 2022/03/24 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 16:05 2022/03/25 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 最新專欄文章 國金札記 - 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 2022/03/29 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 國金札記 - 倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑 2022/03/28 倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑 國金札記 - 柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關 2022/03/25 柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關 國金札記 - 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 2022/03/24 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 國金札記 - 俄油劈價印度承接 石油制裁有缺口 2022/03/23 俄油劈價印度承接 石油制裁有缺口 俄羅斯 經濟 天然氣 俄羅斯盧布 烏克蘭 歐盟 制裁 普京 歐元 美元