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盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰

國際 22:58 2022/03/29

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美國及英國因應俄烏戰爭而擴大對俄羅斯制裁，早前宣布禁止俄羅斯石油、天然氣等石化能源入口，惟本欄當時提及，這次禁運如果沒有歐洲的參與，美英的措施只具象徵意義，既不會對俄羅斯經濟構成衝擊，更沒可能動搖俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的決心。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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