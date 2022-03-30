【深度分析】中國手遊商出海狂吸金　騰訊 網易榜上有名（第二版）

電玩不僅是年輕人的娛樂，還有研究指出，玩一些類似「Super Mario 64」的3D遊戲，有助於協助年長者的大腦保持健康，所以電玩可說是老少咸宜。隨着智能手機的普及，手遊產業開始變得蓬勃發展，愈來愈多人捨得在其中花錢。而中國廠商在手遊領域具有先發優勢、運營優勢、以及題材創新能力強，國海證券認為出海市場份額將持續提升，並推介了一些股票。

■中國手遊出海市場規模料逾2千億人幣

中國手遊出海市場規模到2024年在中性和樂觀預測下將達1,674億至2,152億元人民幣。

1.市場規模： 2021年全球遊戲市場規模達1,758億美元（1.1萬億元人民幣），玩家近30億人，預計2024年將達2,187億美元（1.4萬億元）。

2.增長空間： 2017至2021年全球移動遊戲（能在手機和平板上玩的遊戲）市場規模自560億美元增長至907億美元，2018至2021年按年增速為8.93%/12.3%/25.99%/5.1%，疫情期間移動遊戲增速拉升，2020至2021兩年複合增速為15%，仍保持較快增速，國海證券認為智能手機滲透率的提升是核心驅動因素。目前全球智能手機滲透率近50%，仍處用戶紅利期。全球移動遊戲市場規模=人口數量*智能手機滲透率*每用戶平均收入（ARPU），基於對上述三個指標在保守/中性/樂觀的預估，國海證券認為2024年全球移動遊戲市場規模將達1,021億/1,160億/1,273億美元。

3.收益趨勢： 2021年中國自研手遊海外收入1,038億元人民幣，在海外移動遊戲市場的份額為28.8%。國海證券參考疫情前2019年好萊塢在北美以外國際市場的份額（54.3%）看文化產品出海的理論空間上限。在保守/中性/樂觀情景下，假設到2024年中國自研手遊海外市場份額為25%/35%/45%，中國自研手遊的出海收入區間為971.75億至2,480.4億元人民幣。

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