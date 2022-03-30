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地方紓困 八仙過海

名家專區 2022/03/30

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中國經濟界近期紛紛預測，在1月、2月經濟數據超預期之好後，3月有可能較預期差。在這一背景下，中央部委傳出風聲，正結合落實政府工作報告的任務分解，制定相關的穩經濟措施。但地方政府已等不了，多個城市乃至重

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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