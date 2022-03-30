地方紓困 八仙過海 名家專區 2022/03/30 分享： 中國經濟界近期紛紛預測，在1月、2月經濟數據超預期之好後，3月有可能較預期差。在這一背景下，中央部委傳出風聲，正結合落實政府工作報告的任務分解，制定相關的穩經濟措施。但地方政府已等不了，多個城市乃至重 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 市場關注 「破淨」成潮 2022/03/29 市場關注 「破淨」成潮 國情知聞 - 糧食政策新動向 明確「穩產保供」 2022/03/28 糧食政策新動向 明確「穩產保供」 國情知聞 - 全面排查安全隱患 首季經濟關鍵點 2022/03/26 全面排查安全隱患 首季經濟關鍵點 國情知聞 - 「廢止」政令 變局思維 2022/03/25 「廢止」政令 變局思維 國情知聞 - 樓市信心拉鋸 發展邏輯新議 2022/03/24 樓市信心拉鋸 發展邏輯新議 疫情 中國 經濟 新冠肺炎疫情 金融 零售 行業 深圳 上海 廣東省