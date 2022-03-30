盧布結算天然氣 或成歐俄持久戰 名家專區 2022/03/30 分享： 美國及英國因應俄烏戰爭而擴大對俄羅斯制裁，早前宣布禁止俄羅斯石油、天然氣等石化能源入口，惟本欄當時提及，這次禁運如果沒有歐洲的參與，美英措施只具象徵意義，既不會對俄經濟構成衝擊，更沒可能動搖俄羅斯總統 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 2022/03/29 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 國金札記 - 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 2022/03/29 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 國金札記 - 倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑 2022/03/28 倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑 國金札記 - 柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關 2022/03/25 柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關 國金札記 - 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 2022/03/24 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 經濟 美國 美元 英國 日本 歐洲 歐元 英鎊 俄羅斯 歐盟