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盧布結算天然氣 或成歐俄持久戰

名家專區 2022/03/30

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美國及英國因應俄烏戰爭而擴大對俄羅斯制裁，早前宣布禁止俄羅斯石油、天然氣等石化能源入口，惟本欄當時提及，這次禁運如果沒有歐洲的參與，美英措施只具象徵意義，既不會對俄經濟構成衝擊，更沒可能動搖俄羅斯總統

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撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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