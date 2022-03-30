選委封口封手 特首熱門人選最新走勢

特首選舉周日（4月3日）開始提名，但建制核心近日卻收到兩大「溫馨提示」，一是封口，二是封手，即暫不提名任何人，靜待北京信息。但各熱門人選最新走勢又如何？

綜合多名有分量的建制派人士，他們都坦言，誰是真命

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