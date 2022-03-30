選委封口封手 特首熱門人選最新走勢 名家專區 2022/03/30 分享： 特首選舉周日（4月3日）開始提名，但建制核心近日卻收到兩大「溫馨提示」，一是封口，二是封手，即暫不提名任何人，靜待北京信息。但各熱門人選最新走勢又如何？ 綜合多名有分量的建制派人士，他們都坦言，誰是真命 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 建制收「溫馨提示」 特首戰暫不提名任何人 2022/03/29 建制收「溫馨提示」 特首戰暫不提名任何人 有政戲 - 稱助下屆政府調查 林鄭無意爭連任？ 2022/03/28 稱助下屆政府調查 林鄭無意爭連任？ 有政戲 - 特首戰快開跑 李家超陳茂波辭職參選？ 2022/03/25 特首戰快開跑 李家超陳茂波辭職參選？ 有政戲 - 建制不滿抗疫 特首答問會為何無火花 2022/03/24 建制不滿抗疫 特首答問會為何無火花 有政戲 - 先通關內地抑或國際？ 林鄭怎考量 2022/03/23 先通關內地抑或國際？ 林鄭怎考量 傅流螢 疫情 香港 林鄭月娥 陳茂波 李家超 葉劉淑儀 梁振英 特首選舉 選舉