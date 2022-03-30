劇毒化學品勁賺豪派息! 名家專區 02:30 2022/03/30 分享： 俄烏談判傳出有具體的進展，油價略有回落，歐美股市向好，不過美國國務卿布林肯謂對俄羅斯不是聽其言而是觀其行，他的審慎言論限制了美股升幅，泛歐指數則收升約1.74%，以德法股市表現最佳，美股高開後略有回吐 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 股息論英雄！ 2022/03/29 股息論英雄！ 投資坐標 - 高息房託待添新商廈！ 2022/03/25 高息房託待添新商廈！ 投資坐標 - 慷慨增派息至十二厘！ 2022/03/23 慷慨增派息至十二厘！ 投資坐標 - 具備特殊優勢的低息股! 2022/03/22 具備特殊優勢的低息股! 投資坐標 - 海運龍頭今年仍好景！ 2022/03/18 海運龍頭今年仍好景！ 東岳集團（00189） 鴻興印刷（00450） 深圳高速（00548） 天德化工（00609） 惠記集團（00610） 理文化工（00746） 神冠控股（00829） 天源集團（06119） 人民幣 股票