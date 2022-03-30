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劇毒化學品勁賺豪派息!

名家專區 02:30 2022/03/30

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俄烏談判傳出有具體的進展，油價略有回落，歐美股市向好，不過美國國務卿布林肯謂對俄羅斯不是聽其言而是觀其行，他的審慎言論限制了美股升幅，泛歐指數則收升約1.74%，以德法股市表現最佳，美股高開後略有回吐

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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