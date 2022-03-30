【滙豐股價】匯豐受惠加息有計得計 美加息1厘匯豐多賺多少？（附債息對滙豐收入影響圖解）

市場對美國急加息預期不斷升温，高盛、大摩及富瑞等大行相繼預期，美聯儲5月及6月FOMC會議各加息半厘，利率期貨更反映市場預期今年底前最少再加息2.25厘。

匯豐 （00005） 受惠息口趨升有數得計，惟近日股價表現一直相對落後，關鍵是投資市場對息口急升下經濟放緩，甚至衰退憂慮同時急升温。市場原已預期匯豐今年再無壞帳準備回撥收益，並要再為預期壞帳作鉅額撥備，今年盈利或倒退約一成，部份抵銷加息對利息收入增長利好作用。

滙豐股價上月底公布去年業績後，因派息增長及回購規模遜預期，股價一度急跌逾一成半，3月初跌至48元以下才喘定。其後股價反覆回升約一成，今早以53.8元，收報53.95元，微升不足1%。

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這與市場對美息短期急加的預期形成強烈對比。利率期貨最新顯示，5月及6月FOMC會議各加息半厘的機會近七成或以上，至今年底最少再加息2.25厘的機會逾五成，即年底前6次議息會議中，很可能有3次加息半厘。

美債息全綫勁升印證債市投資者同預期息口急升，10年美債息最近升逾2.35厘，為2019年5月以來最高水平，較去年底大升近0.85厘。

按匯豐2021年業績報告中的利率敏感度分析，美國債息孳曲每全綫上升1厘，滙豐首年利息收入即升......

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