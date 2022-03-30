【工行前瞻】工行長綫收息穩 凸顯價值護城河　

華泰證券看好工商銀行 （01398） 長期投資價值。對公（指公司客戶業務）業態革新升級，打造「信貸+非信貸」全產業鏈綜合生態，依靠戰略決心和自上而下革新實現「大象起舞」。

零售「第一個金」戰略縱深推進，獲客活客潛力足。拉長周期看，工行穿越期的穩健性伴隨著中國經濟可持續增長，長期穩健+規模優勢+綜合實力+穩定分紅構築價值護城河。

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鑒於業態革新提升未來空間，該行預測工行21至23年每股盈利預測為0.97/1.04/1.11元（人民幣‧下同）（前次0.95/1.00/1.06元），22年BVPS預測值8.94元，對應PB 0.53倍。可比公司22年Wind一致預測PB 0.50倍，公司行業龍頭地位穩固，業態革新升級，應享受一定估值溢價，因此給予22年目標PB 0.75倍，予工行A股目標價由6.54元上調至6.70元，維持「買入」評級。

2021年上半末工行對公（指非個人業務）貸款餘額12.1萬億元，領跑全行業。對公實體方面，面對經濟動能切換的大勢，以引領姿態升級對公業態，提出「三新一高」信貸策略，構建「信貸+非信貸」全產業鏈生態，針對「專精特新」組建專營機構，並提供「六位元一體」綜合服務。

工行實現「大象起舞」，背後是長遠戰略決心和自上而下的革新，華泰看好未來對公實體優勢不斷強化。基建方面，聚焦新基礎產業，深融重點區域，有長期穩增長動能。2022年加快基建投資是穩增長政策主線之一，預計工行有望受益于政策紅利，規模穩步增長。

零售：戰略再進階，增長潛力足

「第一個人金融銀行」戰略縱深推進，通過GBC三端協同聯動，打通客戶生態閉環。獲客活客成效初顯，21年上半年C端重點場景獲客活客約1800萬人；零售AUM達16.6萬億元，同比+7.1%；零售存款達12.5萬億元，同比+8.3%，尤其零售活期存款同比+11.8%，預計未來有望進一步打開零售業務發展空間。

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