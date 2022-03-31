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港交所谷成交 重提收窄差價

名家專區 2022/03/31

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港交所（00388）周二舉行企業日簡報未來發展策略，詳解「連接中國與世界、連接資本與機遇、連接現在與未來」3大投資策略，投資者初步反應不大，股價基本上隨大市微升。

但若單看股價表現認定港交所策略無甚新意

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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