港交所谷成交 重提收窄差價

港交所（00388）周二舉行企業日簡報未來發展策略，詳解「連接中國與世界、連接資本與機遇、連接現在與未來」3大投資策略，投資者初步反應不大，股價基本上隨大市微升。

但若單看股價表現認定港交所策略無甚新意

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