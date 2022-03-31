港交所谷成交 重提收窄差價 名家專區 2022/03/31 分享： 港交所（00388）周二舉行企業日簡報未來發展策略，詳解「連接中國與世界、連接資本與機遇、連接現在與未來」3大投資策略，投資者初步反應不大，股價基本上隨大市微升。 但若單看股價表現認定港交所策略無甚新意 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 加息急升溫 銀行炒唔起 2022/03/30 加息急升溫 銀行炒唔起 透視中港美 - 美料急加息 聚焦高息股 2022/03/28 美料急加息 聚焦高息股 透視中港美 - 騰訊增長新低 監管困擾未散 2022/03/25 騰訊增長新低 監管困擾未散 透視中港美 - 中概股續反彈 京東要先過關 2022/03/24 中概股續反彈 京東要先過關 透視中港美 - 小米使費急升 績優還要審慎 2022/03/24 小米使費急升 績優還要審慎 恒生指數 成交 加息 盈富基金（02800） 恒生中國企業（02828） 香港交易所（00388） 比亞迪股份（01211） 印花稅