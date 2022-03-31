建行增長平穩 股息最少8厘 名家專區 2022/03/31 分享： 國企指數三連升，可以再嘗試回補月初下跌裂口，內銀股會是指數衝裂口關鍵，建設銀行（00939）去年盈利增長一成，未來盈利增速可維持中單位數增長，可支持今年超過8厘息。 建設銀行去年收入按年升7%至 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【高息誘惑】內銀高息接棒 港股再望224（第四版） 2022/03/30 【高息誘惑】內銀高息接棒 港股再望224（第四版） 中字股實力談 - 疫苗促進口 復藥有亮點 2022/03/30 疫苗促進口 復藥有亮點 中字股實力談 - 【港股生力軍】候四大內銀接力ATMXJ（第四版） 2022/03/29 【港股生力軍】候四大內銀接力ATMXJ（第四版） 中字股實力談 - 阿里趁低收集 新財年復增長 2022/03/29 阿里趁低收集 新財年復增長 中字股實力談 - 【績前績後】四大行績前觀望 ATM撐起港股（第四版） 2022/03/28 【績前績後】四大行績前觀望 ATM撐起港股（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 恒生中國企業指數 建設銀行（00939） 人民幣 銀行