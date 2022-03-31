建行增長平穩 股息最少8厘

國企指數三連升，可以再嘗試回補月初下跌裂口，內銀股會是指數衝裂口關鍵，建設銀行（00939）去年盈利增長一成，未來盈利增速可維持中單位數增長，可支持今年超過8厘息。

建設銀行去年收入按年升7%至

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