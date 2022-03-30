德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 國際 21:51 2022/03/30 分享： 俄羅斯和歐洲的能源糾紛持續，俄羅斯要求「不友好國家」以盧布買能源，歐洲多國領袖表明寸步不讓，「斷氣」危機愈來愈有機會成真，德國政府着手做持久戰準備，宣布推出機制應對，對國民做期望管理，事先張揚最壞情況下可能實施天然氣配給。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 2022/03/29 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 2022/03/28 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 2022/03/27 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 2022/03/24 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 2022/03/25 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 你可能感興趣 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 22:58 2022/03/29 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 18:00 2022/03/28 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 18:00 2022/03/27 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 最新專欄文章 國金札記 - 盧布結算天然氣 或成歐俄持久戰 今日 盧布結算天然氣 或成歐俄持久戰 國金札記 - 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 2022/03/29 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 國金札記 - 倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑 2022/03/28 倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑 國金札記 - 柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關 2022/03/25 柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關 國金札記 - 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 2022/03/24 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 新興市場 政治 制裁 經濟 戰爭 天然氣 歐洲 俄羅斯盧布 普京 德國