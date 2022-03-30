德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛

俄羅斯和歐洲的能源糾紛持續，俄羅斯要求「不友好國家」以盧布買能源，歐洲多國領袖表明寸步不讓，「斷氣」危機愈來愈有機會成真，德國政府着手做持久戰準備，宣布推出機制應對，對國民做期望管理，事先張揚最壞情況下可能實施天然氣配給。

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