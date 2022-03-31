曾淵滄：中央擠泡沫 港股料反彈 名家專區 2022/03/31 分享： 俄烏談判有進展，俄方表示將大幅減少對烏克蘭基輔等地軍事活動，而烏方則提出將保持中立以換取安全保證的建議。受此消息帶動，恒指昨日走勢向好，收報22232點，升304點或1.3%。 對於港股後市表現，資深股 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 光銀林樵基：恒指22500至23600波動 2022/03/30 光銀林樵基：恒指22500至23600波動 中信劉建民：滯脹期買平股 2022/03/29 中信劉建民：滯脹期買平股 首域盈信：員工激勵利公司發展 2022/03/25 首域盈信：員工激勵利公司發展 專訪 - 法巴譚慧敏：恒指短期需要整固 2022/03/24 法巴譚慧敏：恒指短期需要整固 安本：保護水資源 投資者有責 2022/03/22 安本：保護水資源 投資者有責 疫情 經濟 港股 通脹 騰訊 烏克蘭 地緣政治 回購 見底 中銀香港（02388）