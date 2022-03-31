曾淵滄：中央擠泡沫 港股料反彈

俄烏談判有進展，俄方表示將大幅減少對烏克蘭基輔等地軍事活動，而烏方則提出將保持中立以換取安全保證的建議。受此消息帶動，恒指昨日走勢向好，收報22232點，升304點或1.3%。

對於港股後市表現，資深股

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