德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 名家專區 2022/03/31 分享： 俄羅斯和歐洲的能源糾紛持續，俄羅斯要求「不友好國家」以盧布買能源，歐洲多國領袖表明寸步不讓，「斷氣」危機愈來愈有機會成真，德國政府着手做持久戰準備，宣布推出機制應對，對國民做期望管理，事先張揚最壞情況 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 2022/03/30 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 國金札記 - 盧布結算天然氣 或成歐俄持久戰 2022/03/30 盧布結算天然氣 或成歐俄持久戰 國金札記 - 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 2022/03/29 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 國金札記 - 倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑 2022/03/28 倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑 國金札記 - 柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關 2022/03/25 柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關 經濟 美國 政治 日本 歐洲 通脹 拜登 GDP 歐元 俄羅斯