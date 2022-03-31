英法官辭任港終院 影響海外法官去留？ 名家專區 2022/03/31 分享： 自1997年起，英國法院一直派出法官來港出任終審法院的非常任法官，但在全球政治大勢下，英國最高法院的正副院長終辭去香港終院的職務；各方關注，今次事件，會否影響終院其他10名海外法官的去留。 其實，今次事 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 英最高法院正副院長 辭任終院法官 今日 英最高法院正副院長 辭任終院法官 你可能感興趣 英最高法院正副院長 辭任終院法官 今日 01:00 英最高法院正副院長 辭任終院法官 最新專欄文章 有政戲 - 選委封口封手 特首熱門人選最新走勢 2022/03/30 選委封口封手 特首熱門人選最新走勢 有政戲 - 建制收「溫馨提示」 特首戰暫不提名任何人 2022/03/29 建制收「溫馨提示」 特首戰暫不提名任何人 有政戲 - 稱助下屆政府調查 林鄭無意爭連任？ 2022/03/28 稱助下屆政府調查 林鄭無意爭連任？ 有政戲 - 特首戰快開跑 李家超陳茂波辭職參選？ 2022/03/25 特首戰快開跑 李家超陳茂波辭職參選？ 有政戲 - 建制不滿抗疫 特首答問會為何無火花 2022/03/24 建制不滿抗疫 特首答問會為何無火花 中國 英國 金融 立法會 選舉 澳洲 加拿大 退休