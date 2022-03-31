英法官辭任港終院 影響海外法官去留？

自1997年起，英國法院一直派出法官來港出任終審法院的非常任法官，但在全球政治大勢下，英國最高法院的正副院長終辭去香港終院的職務；各方關注，今次事件，會否影響終院其他10名海外法官的去留。

其實，今次事

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