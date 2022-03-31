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【趨勢深研】內房從救命到翻身之路（不斷更新）

研究報告 12:57 2022/03/31

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內房的債務問題，自2021年開始反覆浮現，政策從調控到吹出暖風，內房危機真的告一段落了嗎？據統計4月份仍內房到期債務仍有120億元人民幣規模，除債務問題，內房未來的發展模式同樣值得投資者細思。

內房股的表現，自去年底便出現較明顯的分化，債台高築的內房仍然處於水深火熱中，一如融創 （01918） 3月25日的公告指公司面臨階段性的資金壓力，預計無法對債券「20融創01」、「21融創03」兩筆債在兌付日及付息日前籌措到足額兌付兌息資金。消息一出，再次打擊投資者對內房的信心。內房模式勢必轉型，並向國外借鍳，其中德國模式優點明顯，或成為解決問題的一個方向。

曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季【下一頁

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內房隱憂

市場對於房地產的最大擔憂是政策反應過慢導致房地產市場出現崩盤風險，繼而拖累整體經濟增長。但經歷了2015年以來的去庫存進程後，當前房地產整體庫存狀況較為健康，加上2022年下半年的房地產銷售轉正和投資正增長的難度都不大，房地產對2022年經濟增長的拖累並不會如想像的嚴重。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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