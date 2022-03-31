【回購潮啟示】百股回購 逾800次的啟示 騰訊 中燃稱冠

股票回購潮通常發生在估值處於歷史較低水平，這些上市公司認為自家股票被低估，採取股票回購行動，以提振市場信心。建銀國際統計今年第一季，港企股票回購不論數量還是金額，均非一般常態。

年初至今，香港市場共有102間上市公司宣布股票回購行動，共計804次。這意味着，在這3個月時間左右，這些上市公司宣布回購行動數量，較去年全年1000次為多。回購名列前茅的股份有騰訊 （00700） 、中移動 （00941） 、友邦 （01299） ，而出手回購次數最多的卻中國燃氣 （00384） 。

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曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季【下一頁】

較早前報告提及，恒指和國指估值已處於或接近歷史底部，現時該行擴大範圍至恒生综合指數，並指出其各個行業的估值整體，也達到歷史較低水平。

截至今年3月中旬，恒生綜合指數20個主要板塊的遠期市盈率均低於5年歷史均值，其中70%的板塊更低於5年歷史均值至少一個標準差。

建銀國際透過恒生综合指數股票的整體估值，得出以下觀察結果：

1）約500隻股票的恒生综合指數中，有335隻股票目前市帳率低於1.0倍，或遠期市盈率低於5年歷史均值，整體比例高達67%。

2）有270隻股票的遠期市盈率低於5年歷史均值，其中28隻股票低於5年歷史均值2個標準差或更多。

3）有225隻股票的市帳率低於1.0倍，有55隻股票年初至今總回報差過-20%，股價大幅下挫後市帳率跌破1倍。

建銀國際認為上述提及335隻股票目前具有較好的回購價值，其中28隻股票和55隻股票的估值確實相當低。

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