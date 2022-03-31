【中概退市危機】美證監加碼出招納5隻擬除牌股 拆解審計爭議為何難解?

美國證監會（SEC）昨晚再出招，將新一批5家中概股納入「預定摘牌名單」，令名單上最快2024年初勒令退市中概股增至11家。美證監的行動令投資者再確認，中概股由美股退市危機，從未因中方積極推動談判而淡化。

投資大眾都熟知，中概股退市危機，源於2020年12月通過的《外國公司問責法案》，要求3年財年不符審計監察要求的外國公司，由美股市場退市。但追本溯源，現行審計監察要求源於世紀會計醜聞後急忙通過的美國證券市場最重要法案，在保障投資者大條道理之下，美方讓步機會甚微。

筆者所指的是《薩班斯法案》（Sarbanes-Oxley Act），是在美國油企安隆（Enron）揭出假數醜聞後，於2002年急忙推出的全方位加強監管證券大法。法案4大監管主題，包括要求公司高層簽名為賬目真確性負個人責任；提高刑事罰則；加強會計監管，以及投資者保障。

中概股審計監管爭議的源頭，正是《薩班斯法案》要求所有上市公司，向公眾公司會計監督委員會(PCAOB)提供審計工作底稿的規定。中國為全球唯一司法管轄區，禁止公司核數師向包括PCAOB的海外監管機構提供工作底稿。中美雙方過去近20年一直進行談判，惟中方一直兼顧國家安全考慮，無意讓步。

最近納入「預定摘牌名單」的5隻中概股，包括已回港第二上市的百度 （09888） （美：BIDU）、富途（美：FUTU）及愛奇藝（美：IQ）等重磅中概股。百度今早最多跌半成，低見139.2元。

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