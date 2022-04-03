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「呼吸Plan」及威力大不如前

名家專區 14:00 2022/04/03

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昔日政府收緊按揭，發展商推出毋須壓測的「呼吸Plan」，成為新盤吸客手段，成功搶走大批二手購買力，惟隨着政府進一步放寬按保，「呼吸plan」在推盤策略上的角色及威力大不如前。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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