「呼吸Plan」及威力大不如前 名家專區 14:00 2022/04/03 分享： 昔日政府收緊按揭，發展商推出毋須壓測的「呼吸Plan」，成為新盤吸客手段，成功搶走大批二手購買力，惟隨着政府進一步放寬按保，「呼吸plan」在推盤策略上的角色及威力大不如前。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 低於800萬樓遇勁敵 2022/03/03 低於800萬樓遇勁敵 茂波Plan 1個月變化 2022/03/25 茂波Plan 1個月變化 藍籌屋苑呎價回調 試穿心理關口 2022/03/17 藍籌屋苑呎價回調 試穿心理關口 短期樓價仲有得跌? 2022/04/02 短期樓價仲有得跌? 茂波PLAN 要等疫後見真章 2022/03/14 茂波PLAN 要等疫後見真章 你可能感興趣 低於800萬樓遇勁敵 01:00 2022/03/03 低於800萬樓遇勁敵 茂波Plan 1個月變化 01:00 2022/03/25 茂波Plan 1個月變化 藍籌屋苑呎價回調 試穿心理關口 01:00 2022/03/17 藍籌屋苑呎價回調 試穿心理關口 最新專欄文章 專家樓論 - 又到加息時 2022/01/25 又到加息時 專家樓論 - 「工轉商」成風 商業樓面將大增 2021/11/16 「工轉商」成風 商業樓面將大增 專家樓論 - 新盤百花齊放 銷售策略各不同 2021/11/02 新盤百花齊放 銷售策略各不同 專家樓論 - 二手樓價難大升 2021/10/31 二手樓價難大升 專家樓論 - 工廈旺市 原來關疫情事!? 2021/09/24 工廈旺市 原來關疫情事!? 二手市場 一手市場 樓價 物業 拆息 H按 發展商