能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼 國際 16:05 2022/04/01 分享： 西方國家對俄羅斯實施嚴厲制裁，包括英美宣布禁止入口俄石油、歐盟國家亦逐步減少對俄能源倚賴。俄羅斯作為能源出口大國，制裁自然對其經濟帶來沉重打擊,但能源與政治關係密不可分，在俄烏戰爭下，能源亦成為俄羅斯最重要的政治談判籌碼。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 【移民英國】5大最易搵工城市 職位空缺多失業率低 今日 【移民英國】5大最易搵工城市 職位空缺多失業率低 F1拉斯維加斯站或明年回歸 料簽體壇首破百億合作 今日 F1拉斯維加斯站或明年回歸 料簽體壇首破百億合作 【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元 2022/03/31 【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元 Apple及Meta洩用戶數據 交給冒充執法人員黑客 2022/03/31 Apple及Meta洩用戶數據 交給冒充執法人員黑客 【烏克蘭戰爭】澤連斯基冀澳洲增武器援助 澳洲加大俄商品關稅 2022/03/31 【烏克蘭戰爭】澤連斯基冀澳洲增武器援助 澳洲加大俄商品關稅 你可能感興趣 【移民英國】5大最易搵工城市 職位空缺多失業率低 今日 08:05 【移民英國】5大最易搵工城市 職位空缺多失業率低 F1拉斯維加斯站或明年回歸 料簽體壇首破百億合作 今日 09:05 F1拉斯維加斯站或明年回歸 料簽體壇首破百億合作 【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元 19:15 2022/03/31 【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元 最新專欄文章 拆解金正恩外交遊戲北韓棄核成空談？ 2022/03/26 拆解金正恩外交遊戲北韓棄核成空談？ 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 2022/03/25 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 前美國駐烏大使 揭特朗普批烏腐敗 2022/03/19 前美國駐烏大使 揭特朗普批烏腐敗 前外交官揭特朗普批烏克蘭腐敗 稱克里米亞屬俄 2022/03/18 前外交官揭特朗普批烏克蘭腐敗 稱克里米亞屬俄 拆解俄烏前世今生 未來走向新戰局 2022/03/12 拆解俄烏前世今生 未來走向新戰局 經濟 能源供應 外交 政治 石油 天然氣 國際關係 歐洲 俄羅斯