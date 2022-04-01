香港人口負增長 對樓價衝擊多大？ 名家專區 09:00 2022/04/01 分享： 樓價走勢短期看股市、中期看息口走勢，長期最關鍵可能是人口增長的結構性因素，過去兩年香港人口連續下跌，甚至重回到2016年水平，到底是短期情況，還是長期趨勢，將影響到樓市前景。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 4年樓價波幅小 賺蝕一綫間 2022/03/09 4年樓價波幅小 賺蝕一綫間 疫情來勢洶洶 樓價仲可以企穩? 2022/02/15 疫情來勢洶洶 樓價仲可以企穩? 樓價跟股市腳軟？ 2022/03/15 樓價跟股市腳軟？ 移入來的人 2022/03/31 移入來的人 你可能感興趣 4年樓價波幅小 賺蝕一綫間 01:00 2022/03/09 4年樓價波幅小 賺蝕一綫間 疫情來勢洶洶 樓價仲可以企穩? 14:00 2022/02/15 疫情來勢洶洶 樓價仲可以企穩? 樓價跟股市腳軟？ 01:00 2022/03/15 樓價跟股市腳軟？ 最新專欄文章 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 2022/03/30 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 中港通關無期 零售商拒重返核心區 2022/03/30 中港通關無期 零售商拒重返核心區 率先走出疫情陰霾的這些屋苑 2022/03/23 率先走出疫情陰霾的這些屋苑 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 2022/03/22 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 舖市復甦無期 長情舖主沽貨離場 2022/03/15 舖市復甦無期 長情舖主沽貨離場 樓價 疫情 移民 政府統計處 香港 人口