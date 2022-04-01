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香港人口負增長  對樓價衝擊多大？  

名家專區 09:00 2022/04/01

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樓價走勢短期看股市、中期看息口走勢，長期最關鍵可能是人口增長的結構性因素，過去兩年香港人口連續下跌，甚至重回到2016年水平，到底是短期情況，還是長期趨勢，將影響到樓市前景。

...

欄名 : 樓市分析

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