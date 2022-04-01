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中海油即回A 派息有拖無欠

名家專區 2022/04/01

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中海油（00883）周三公布2021年業績，盈利、產油及儲油量同創新高符預期，大行績後多調升目標價及維持買入建議。惟中海油以避免影響回A股上市進度為由，暫停派發末期息，股價昨跌逾3%，似反映有股東對即

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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