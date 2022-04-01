中海油即回A 派息有拖無欠 名家專區 2022/04/01 分享： 中海油（00883）周三公布2021年業績，盈利、產油及儲油量同創新高符預期，大行績後多調升目標價及維持買入建議。惟中海油以避免影響回A股上市進度為由，暫停派發末期息，股價昨跌逾3%，似反映有股東對即 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 港交所谷成交 重提收窄差價 2022/03/31 港交所谷成交 重提收窄差價 透視中港美 - 加息急升溫 銀行炒唔起 2022/03/30 加息急升溫 銀行炒唔起 透視中港美 - 美料急加息 聚焦高息股 2022/03/28 美料急加息 聚焦高息股 透視中港美 - 騰訊增長新低 監管困擾未散 2022/03/25 騰訊增長新低 監管困擾未散 透視中港美 - 中概股續反彈 京東要先過關 2022/03/24 中概股續反彈 京東要先過關 業績公布 每股派息 石油 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941） 人民幣 美元