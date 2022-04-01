中海油即回A 派息有拖無欠

中海油（00883）周三公布2021年業績，盈利、產油及儲油量同創新高符預期，大行績後多調升目標價及維持買入建議。惟中海油以避免影響回A股上市進度為由，暫停派發末期息，股價昨跌逾3%，似反映有股東對即

...