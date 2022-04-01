龍源風光電 政策撑增長 名家專區 2022/04/01 分享： 國企指數三連升後昨日下跌，但長期走勢或已見底，升浪如重臨則政策股可以看高一綫，龍源電力（00916）未來盈利可繼續雙位數增長，加上中央對風光電的政策傾斜，可支持股價續升。 龍源電力去年收入按年升30%至 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【十年歸零】內銀生力軍 港股長綫重新起步（第四版） 2022/03/31 【十年歸零】內銀生力軍 港股長綫重新起步（第四版） 中字股實力談 - 建行增長平穩 股息最少8厘 2022/03/31 建行增長平穩 股息最少8厘 中字股實力談 - 【高息誘惑】內銀高息接棒 港股再望224（第四版） 2022/03/30 【高息誘惑】內銀高息接棒 港股再望224（第四版） 中字股實力談 - 疫苗促進口 復藥有亮點 2022/03/30 疫苗促進口 復藥有亮點 中字股實力談 - 【港股生力軍】候四大內銀接力ATMXJ（第四版） 2022/03/29 【港股生力軍】候四大內銀接力ATMXJ（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 恒生中國企業指數 龍源電力（00916） 長江電力（滬：600900） 新能源 人民幣