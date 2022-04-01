龍源風光電 政策撑增長

國企指數三連升後昨日下跌，但長期走勢或已見底，升浪如重臨則政策股可以看高一綫，龍源電力（00916）未來盈利可繼續雙位數增長，加上中央對風光電的政策傾斜，可支持股價續升。

龍源電力去年收入按年升30%至

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