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龍源風光電 政策撑增長

名家專區 2022/04/01

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國企指數三連升後昨日下跌，但長期走勢或已見底，升浪如重臨則政策股可以看高一綫，龍源電力（00916）未來盈利可繼續雙位數增長，加上中央對風光電的政策傾斜，可支持股價續升。

龍源電力去年收入按年升30%至

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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