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富達：美國加快縮表 投資偏向亞太

名家專區 2022/04/01

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美國聯儲局暗示年內將再加息六次，更可能於短期內縮表。如此急速的退市進程，或為環球資產市場於地緣政治風險上再添隱憂。因此，分散投資日趨重要，受惠於中國穩增長政策，加上估值吸引，亞太區市場可視為投資組合內

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撰文 : 簡立恒 富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事
繆子美 富達國際亞洲股票投資總監

欄名 : 名家觀點

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