富達：美國加快縮表 投資偏向亞太 名家專區 2022/04/01 分享： 美國聯儲局暗示年內將再加息六次，更可能於短期內縮表。如此急速的退市進程，或為環球資產市場於地緣政治風險上再添隱憂。因此，分散投資日趨重要，受惠於中國穩增長政策，加上估值吸引，亞太區市場可視為投資組合內 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 簡立恒 富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事繆子美 富達國際亞洲股票投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 曾淵滄：中央擠泡沫 港股料反彈 2022/03/31 曾淵滄：中央擠泡沫 港股料反彈 光銀林樵基：恒指22500至23600波動 2022/03/30 光銀林樵基：恒指22500至23600波動 中信劉建民：滯脹期買平股 2022/03/29 中信劉建民：滯脹期買平股 首域盈信：員工激勵利公司發展 2022/03/25 首域盈信：員工激勵利公司發展 專訪 - 法巴譚慧敏：恒指短期需要整固 2022/03/24 法巴譚慧敏：恒指短期需要整固 中國 香港 經濟 港股 金融 通脹 中美關係 A股 貨幣政策 股票