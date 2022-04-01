富達：美國加快縮表 投資偏向亞太

美國聯儲局暗示年內將再加息六次，更可能於短期內縮表。如此急速的退市進程，或為環球資產市場於地緣政治風險上再添隱憂。因此，分散投資日趨重要，受惠於中國穩增長政策，加上估值吸引，亞太區市場可視為投資組合內

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