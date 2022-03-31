債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高 國際 22:09 2022/03/31 分享： 債息曲綫倒掛再次成為熱話，事關近日已有兩條美國國債孳息曲綫曾倒掛，具指標性的10年期債息，與升得更快的2年期債息倒掛，是2年半來首次，5年期及30年期更是2006年以來首倒掛。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 2022/03/30 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 2022/03/29 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 2022/03/28 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 2022/03/27 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 2022/03/24 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 你可能感興趣 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 21:51 2022/03/30 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 22:58 2022/03/29 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 18:00 2022/03/28 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 最新專欄文章 國金札記 - 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 今日 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 2022/03/30 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 國金札記 - 盧布結算天然氣 或成歐俄持久戰 2022/03/30 盧布結算天然氣 或成歐俄持久戰 國金札記 - 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 2022/03/29 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 國金札記 - 倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑 2022/03/28 倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑 貨幣政策 經濟衰退 債息倒掛 經濟 美股 加息 量化寬鬆 美國 金融