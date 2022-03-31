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債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高

國際 22:09 2022/03/31

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債息曲綫倒掛再次成為熱話，事關近日已有兩條美國國債孳息曲綫曾倒掛，具指標性的10年期債息，與升得更快的2年期債息倒掛，是2年半來首次，5年期及30年期更是2006年以來首倒掛。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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