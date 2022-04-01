特首選舉料如期舉行 不押後 名家專區 2022/04/01 分享： 特首選舉提名期周日展開，但北京仍然諱莫如深，未有訊息，各特首熱門人選，暫時亦全部按兵不動，無人出手去拜票。於是有人揣測，選戰會否又要延期？ 但多名資深建制都表示，無聽聞選舉要延期，相信將會如期在5月8日 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 英法官辭任港終院 影響海外法官去留？ 2022/03/31 英法官辭任港終院 影響海外法官去留？ 有政戲 - 選委封口封手 特首熱門人選最新走勢 2022/03/30 選委封口封手 特首熱門人選最新走勢 有政戲 - 建制收「溫馨提示」 特首戰暫不提名任何人 2022/03/29 建制收「溫馨提示」 特首戰暫不提名任何人 有政戲 - 稱助下屆政府調查 林鄭無意爭連任？ 2022/03/28 稱助下屆政府調查 林鄭無意爭連任？ 有政戲 - 特首戰快開跑 李家超陳茂波辭職參選？ 2022/03/25 特首戰快開跑 李家超陳茂波辭職參選？ 疫情 林鄭月娥 特首選舉