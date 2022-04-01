特首選舉料如期舉行 不押後

特首選舉提名期周日展開，但北京仍然諱莫如深，未有訊息，各特首熱門人選，暫時亦全部按兵不動，無人出手去拜票。於是有人揣測，選戰會否又要延期？

但多名資深建制都表示，無聽聞選舉要延期，相信將會如期在5月8日

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