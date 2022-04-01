債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高 名家專區 2022/04/01 分享： 債息曲綫倒掛再次成為熱話，事關近日已有兩條美國國債孳息曲綫曾倒掛，具指標性的10年期債息，與升得更快的兩年期債息倒掛，是兩年半來首次，5年期及30年期更是2006年以來首倒掛。 持續量化寬鬆 扭曲孳息曲 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高 2022/03/31 債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高 國金札記 - 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 2022/03/31 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 2022/03/30 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 國金札記 - 盧布結算天然氣 或成歐俄持久戰 2022/03/30 盧布結算天然氣 或成歐俄持久戰 國金札記 - 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 2022/03/29 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 疫情 美國 美股 金融 通脹 貨幣政策 加息 失業率 國債 量化寬鬆