債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高

債息曲綫倒掛再次成為熱話，事關近日已有兩條美國國債孳息曲綫曾倒掛，具指標性的10年期債息，與升得更快的兩年期債息倒掛，是兩年半來首次，5年期及30年期更是2006年以來首倒掛。

持續量化寬鬆 扭曲孳息曲

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