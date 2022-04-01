十五年最佳績 即收12厘息!

俄烏談判雖然有了文字版的路綫圖同時還願意繼續商談，但俄方只是略為停止對基輔轟擊，實際上是調兵去烏東撑親俄叛軍，與此同時，美歐與俄繼續對罵及打經濟戰，令市場覺得和平之路還有大段路要走。普京表明，賣天然氣

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