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【北水救市】北水首季千億湧港 撈底美團騰訊撐市中概股未受惠

名家專區 12:28 2022/04/01

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自俄烏戰事2月爆發以來，俄羅斯股債市場面對美國與西方盟友全方位封殺，有美資大行鼓吹憂慮中國等與美國地緣政治緊張的國家，未來或面對類似重大風險。政治風險溢價論，成為中概股由美退市風險以外，外資減倉中資股新借口，尚幸千億北水首季湧港提供支持。

筆者統計港股通資金流向，發現首季淨流入額達973億元，為繼去年首季大舉流入3,700多億元後，4個季度以來最大額淨流入。湧港北水又以美團 （03690） 及騰訊 （00700） 等重磅科網藍籌為主要投資目標，成為支撐港股的主要力量之一。

細看千億北水流向，又以國務院副緦理劉鶴3月中主持的金融委會議，全方位發放政策寬鬆支持的一星期，北水一周大舉流入260多億元，創近一年最高水平。北水跟隨中央救市指揮捧，馳援中資股的手影甚為明顯。

至於北水撈底港股的主要目標，美團及騰訊首季分別吸資逾250億及200億元最多，連同重磅科網半新股快手 （01024） 同期吸資逾百億元，3大科網股已佔首季北水淨流入額約六成；北水減倉對象則包括建行（00939）、工行（01398）等有高息支持的相對穩健內銀股。

須知美團及騰訊同為佔恒指比重近8%的最重磅成份股之一，北水大量湧入，自然有助緩和兩大重磅股，以至整體大市跌勢面對外資沽盤的壓力。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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