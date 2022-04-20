【追蹤女股神】Cathie Wood不理馬斯克亂局 繼續減持Twitter （一文盡覽ARK最新買賣清單）

Cathie Wood旗下ARK Investment 連續3日減持Tesla（美：TSLA），ARKK、ARKQ及ARKW於3月31日共減持3.75萬股Tesla。另外，六大主攻型ETF同步增持自動化軟體公司UiPath（美：PATH）共350萬股。

UiPath昨晚績後急挫25%至21.59美元。UiPath第四季虧損較市場預期高，而同時管理層今年第一季指引亦遜市場預期，導致股價急瀉。

3月31日ARK六大主攻型ETF操作一覽

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3月30日 Cathie Wood連續3日增持比亞迪 續沽Tesla

Cathie Wood旗下ARKQ連續3日增持比亞迪（美：BYDDY），其中3月30日再度增持近5000股，與此同時，ARKW則減持了近3000股Tesla（美：TSLA）......

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