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【名家增減持】美團再遭紅杉沈南鵬減持 曾挫6%（一文看清不斷更新）

財金猛人追蹤 11:46 2022/05/04

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中智藥業 （03737） 獲主席事賴智填於3月30日在場內以每股平均價0.9389元增持46萬股，涉資約43.19萬元。增持後，賴智填的最新持股數目為5.17億股，持股比例由59.81%增持至59.87%。

公司4月1日全日收報1.18元，升10.28%。

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旭輝兩日勁升18%  ；獲控股股東林中等斥資500萬元增持

旭輝 （00884） 宣布，公司執行董事及控股股東林中、林偉及林峰告知，在公開市場購買合共125萬股公司股份，總代價約499.75萬元（不包括相關交易費）。

控股股東於合共持有48.81億股，相當於已發行股份總數約55.52%。

旭輝股價於3月30日中午收報4.36元，勁升7.9%。全日收報4.52元，勁升11.9%。

3月31日旭輝股價最高見4.77元，兩日累升18%，於3月31日13：33報4.61元，按日升2%

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李嘉誠增持30萬股長實

長實 （01113） 發言人表示，一間由資深顧問李嘉誠全資擁有的公司於本月24日，以平均價每股52.185元購入長實共30萬股。因此，李嘉誠根據證券及期貨條例，被視作持有長實之權益由46.50%增至46.51%。

據筆者統計，自去年7月以來李嘉誠及其家族和李嘉誠基金會共斥資約15億元增持。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家增減持

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