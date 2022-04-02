中概退市難解 安隆醜聞說起

美國證監會（SEC）日前再出招，將新一批5家中概股納入「預定摘牌名單」，令名單上最快2024年初勒令退市中概股增至11家（表一）。消息震動重磅中概股連日下瀉，市場憂慮250多間美股上市中概股，最終難逃

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