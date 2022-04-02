中概退市難解 安隆醜聞說起 名家專區 2022/04/02 分享： 美國證監會（SEC）日前再出招，將新一批5家中概股納入「預定摘牌名單」，令名單上最快2024年初勒令退市中概股增至11家（表一）。消息震動重磅中概股連日下瀉，市場憂慮250多間美股上市中概股，最終難逃 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中海油即回A 派息有拖無欠 2022/04/01 中海油即回A 派息有拖無欠 透視中港美 - 港交所谷成交 重提收窄差價 2022/03/31 港交所谷成交 重提收窄差價 透視中港美 - 加息急升溫 銀行炒唔起 2022/03/30 加息急升溫 銀行炒唔起 透視中港美 - 美料急加息 聚焦高息股 2022/03/28 美料急加息 聚焦高息股 透視中港美 - 騰訊增長新低 監管困擾未散 2022/03/25 騰訊增長新低 監管困擾未散 金融 中美關係 騰訊 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 證監會 美元