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社區團購監管收緊 科企紛裁員節流

名家專區 2022/04/02

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京東（09618）上周傳出向員工發出「畢業須知」部署裁員，有內媒指，持續了兩周的京東裁員仍在持續，周四（31日）京東總部大樓有大量被裁員工等待辦理離職手續。

京東離職手續 籌號排至逾千

京東其中一位員工當

...

撰文 : 李哲毅

欄名 : 交易講場

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就業 裁員 京東集團—SW（09618） 京東物流（02618） 美團－W（03690） 京東健康（06618） 阿里巴巴－SW（09988）

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