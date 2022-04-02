社區團購監管收緊 科企紛裁員節流 名家專區 2022/04/02 分享： 京東（09618）上周傳出向員工發出「畢業須知」部署裁員，有內媒指，持續了兩周的京東裁員仍在持續，周四（31日）京東總部大樓有大量被裁員工等待辦理離職手續。 京東離職手續 籌號排至逾千 京東其中一位員工當 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 中概股陣風又起 2022/04/01 中概股陣風又起 交易講場 - 再升定反彈結束？ 2022/03/31 再升定反彈結束？ 交易講場 - 科技股再升 收息買內銀 2022/03/30 科技股再升 收息買內銀 交易講場 - 資源股當道 2022/03/29 資源股當道 交易講場 - 美債孳息曲綫趨平坦 儲局怎應對 2022/03/28 美債孳息曲綫趨平坦 儲局怎應對 就業 裁員 京東集團—SW（09618） 京東物流（02618） 美團－W（03690） 京東健康（06618） 阿里巴巴－SW（09988）