社區團購監管收緊 科企紛裁員節流

京東（09618）上周傳出向員工發出「畢業須知」部署裁員，有內媒指，持續了兩周的京東裁員仍在持續，周四（31日）京東總部大樓有大量被裁員工等待辦理離職手續。

京東離職手續 籌號排至逾千

京東其中一位員工當

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