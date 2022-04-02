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國壽大平賣 預期8厘息

名家專區 2022/04/02

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內地股市今周發威，上證綜合證指數升越逾半個月來最高收市，亦拉動國企指數守7500點，若然內地股市見底，內險股會是最受惠，因為投資回報可以上升，尤其中國人壽（02628）低市盈率（PE）和高息，估值大折

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市帳率 市盈率 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 中國人壽（02628） 人民幣

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