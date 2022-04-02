國壽大平賣 預期8厘息 名家專區 2022/04/02 分享： 內地股市今周發威，上證綜合證指數升越逾半個月來最高收市，亦拉動國企指數守7500點，若然內地股市見底，內險股會是最受惠，因為投資回報可以上升，尤其中國人壽（02628）低市盈率（PE）和高息，估值大折 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股尷尬位】小雙頂VS長方形（第四版） 2022/04/01 【港股尷尬位】小雙頂VS長方形（第四版） 中字股實力談 - 龍源風光電 政策撑增長 2022/04/01 龍源風光電 政策撑增長 中字股實力談 - 【十年歸零】內銀生力軍 港股長綫重新起步（第四版） 2022/03/31 【十年歸零】內銀生力軍 港股長綫重新起步（第四版） 中字股實力談 - 建行增長平穩 股息最少8厘 2022/03/31 建行增長平穩 股息最少8厘 中字股實力談 - 【高息誘惑】內銀高息接棒 港股再望224（第四版） 2022/03/30 【高息誘惑】內銀高息接棒 港股再望224（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市帳率 市盈率 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 中國人壽（02628） 人民幣