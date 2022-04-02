國壽大平賣 預期8厘息

內地股市今周發威，上證綜合證指數升越逾半個月來最高收市，亦拉動國企指數守7500點，若然內地股市見底，內險股會是最受惠，因為投資回報可以上升，尤其中國人壽（02628）低市盈率（PE）和高息，估值大折

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